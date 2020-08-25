محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربي .. وأحمد حمدي للقاء انبي وأسوان

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز على النحو التالي. انبي وأسوان: أحمد حمدي حكم ساحة تامر رشاد وشريف التباع مساعدين محمد عمارة حكم رابع حكم فيديو خالد الغندور مساعد حكم فيديو عمرو رمضان. رمضان. مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي محمد الحنفي حكم ساحة محمد لطفي ومحمد عبد القادر مساعدين بدوي ابراهيم حكم رابع أمين عمر حكم فيديو محمد عباس مساعد حكم فيديو.

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