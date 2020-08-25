اخبار الرياضه

عادل الشوربجي يكشف آخر القرارت بشأن أزمة الشناوي مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة ان احمد الشناوي تقدم بتظلم علي حصول نادي الزمالك علي مقدم التعاقد معه ال ٨ مليون جنيه.

وقال الشوربجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "الزمالك طلب الحصول علي عقد الشناوي بالفوائد منذ ان حصل للاعب علي مقدم التعاقد في ٢٠١٨

حتي لان".

واضاف " الشناوي قال ان عقده مع الزمالك تغير، و فوجئ ان الزمالك يجدد العقد الساري واعطه ٨ مليون جنيه في الموسم الأول، ثم اصبت قبل كأس العالم بروسيا".

وتابع "  ٨ مليون جنيه حصلت عليهم مقابل التعاقد و هذا

Advertisements
حقي و انه حصل عليهم مقابل الموسم الاول في التعاقد الجديد ".

وأكمل " الشناوي قام  بتقديم مذكره للاطلاع علي احقيه الزمالك في الحصول علي ال ٨ مليون جنيه مقدم تعاقده مع الفريق و سوف يتم اصدار قرار اللجنه بعد تقديم المستندات المطلوبه يوم ١٧/٩ بعد مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين.

وأتم رئيس لجنة التظلمات أن القرار الصادر عن اللجنة لا يجوز التظلم عليه من قبل اللجنة الخماسية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل الشوربجي يكشف آخر القرارت بشأن أزمة الشناوي مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا