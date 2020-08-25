عادل الشوربجي يكشف آخر القرارت بشأن أزمة الشناوي مع الزمالك

أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة ان احمد الشناوي تقدم بتظلم علي حصول نادي الزمالك علي مقدم التعاقد معه ال ٨ مليون جنيه.
وقال الشوربجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "الزمالك طلب الحصول علي عقد الشناوي بالفوائد منذ ان حصل للاعب علي مقدم التعاقد في ٢٠١٨حتي لان".
واضاف " الشناوي قال ان عقده مع الزمالك تغير، و فوجئ ان الزمالك يجدد العقد الساري واعطه ٨ مليون جنيه في الموسم الأول، ثم اصبت قبل كأس العالم بروسيا".
وتابع " ٨ مليون جنيه حصلت عليهم مقابل التعاقد و هذا
وأكمل " الشناوي قام بتقديم مذكره للاطلاع علي احقيه الزمالك في الحصول علي ال ٨ مليون جنيه مقدم تعاقده مع الفريق و سوف يتم اصدار قرار اللجنه بعد تقديم المستندات المطلوبه يوم ١٧/٩ بعد مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين.
وأتم رئيس لجنة التظلمات أن القرار الصادر عن اللجنة لا يجوز التظلم عليه من قبل اللجنة الخماسية.
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