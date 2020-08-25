عمرو زكي: أنا زملكاوي قديم وتعلمت المسئولية من المعلم حسن شحاتة

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أنه زملكاوي قديم، موضحا أن حلمه منذ تواجده بنادي المنصورة الانتقال لصفوف القلعة البيضاء وهذا ما حدث بالفعل، رغم اهتمام الأهلي لضمه.

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة

اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " أنا محظوظ بالتدريب تحت قيادة حسن شحاتة في مرحلة منتخب الشباب واعتبره أب لي وليس مدير فني تدربت تحت قيادته وتعلمت المسئولية من المعلم حسن شحاتة ومعاونه بمنتخب الشباب إسماعيل يوسف".

وأضاف البلدوزر: "جيل منتخب الشباب الفائز ببطولة أمم أفريقيا 2003 أخرج العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم حسني عبد ربه وأحمد فتحي وأمير عزمي مجاهد وشريف إكرامي".