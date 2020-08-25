آرسنال يعرض مدافعه على باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي آرسنال الإنجليزي قد عرض ظهيره الأيمن الاسباني “هيكتور بليرين” على بطل فرنسا باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكر الموقع الالكتروني لقنوات “RMC ” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان متردد في الصفقة بسبب الغيابات الكثيره للدولي الاسباني بداعي الإصابة. ويسعى بطل فرنسا “باريس سان جيرمان” إلى تدعيم صفوفه بظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد مغادرة البلجيكي ” توماس مونييه ” للفريق نحو دورتموند الألماني. ويمتلك الاسباني “هيكتور بيلرين” عقداً يمتد لغاية 30 يونيو 2023 مع آرسنال، لكن أدائه المتذبذب جعل النادي يفكر في بيعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير. ..

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