رياضة | موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين الهلال ونظيره الفيصلي، غدا الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى الزعيم لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها في أخر مواجهة له بالبطولة، أمام فريق الأهلي في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، فيما يخطط الفيصلي لتحقيق نتيجة إجابية للدخول في المربع الذهبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

وسينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الفيصلي في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وسيفتقد الهلال في مواجهة الفيصلي لخدمات نجمه كارلوس إدواردو بعد تعرضه لإصابة بالتواء في المفصل خلال مشاركته مباراة العدالة، بينما يغيب عن الفيصلي اللاعب رافائيل دا سيلفا بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

التشكيل المتوقع للهلال:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، جانج هيون سو

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خط الوسط: جوستافو كويار، سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كارييو، سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس

التشكيل المتوقع للفيصلي:-

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: إيجور روسي، محمد قاسم، خالد الغامدي، عقيل بلغيث

خط الوسط: حسين القحطاني، خاليم هيالاند

خط الوسط الهجومي: يوسف الجبلي، أحمد أشرف، جيليرمي

خط الهجوم: ويليام ألفيش