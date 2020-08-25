رياضة | محمد عمارة: قطاع الناشئين بالاهلي "زيرو"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: قطاع الناشئين بالاهلي "زيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عمارة انه لو لم يقدم قطاع الناشئين لاعبين للفريق الاول فمن الأفضل إغلاقة لعدم الإستفادة منه والاعتماد على الصفقات الخارجية.

واضاف عمارة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان قطاع الناشئين في الاهلي "زيرو" ولم نلاحظ منذ فترة تصعيد لاعبين لهم تأثير داخل الملعب والاعتماد فقط على البحث عن لاعبين اجانب .

وتابع أي فريق كبير لابد ان يكون لديه لاعبين ناشئين على اعلى مستوى خاصة إذا كان نادي بحجم النادي الاهلي من أجل المنافسة على جميع البطولات.