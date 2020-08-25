رياضة | كومان يحسم مصير سواريز مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يحسم مصير سواريز مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني حسم موقف نجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز من الاستمرار في صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس سواريز الذي يقضي إجازته حاليًا تلقى مكالمة هاتفية في صباح اليوم من كومان الذي أبلغه بأنه ليس في خططه في الموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الأوروجواياني الذي من المقرر أن ينتهي عقده مع برشلونة في 30 يونيو 2021 سيتفاوض محاموه مع إدارة البرسا على إنهاء تعاقده مبكرًا.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن سواريز الذي انتقل إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من ليفربول لم يتلق أي إخطار من البارسا بالعودة إلى التدريبات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لويس سواريز خاض حتى الآن 283 مباراة مع برشلونة، سجل خلالهم 198 هدفا وصنع 109 تمريرات حاسمة ويعتبر النجم الأوروجواياني ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني.