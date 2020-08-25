رياضة | تامر أمين يكشف تفاصيل لقاء فايلر والخطيب بعد خسارة لقاء القمة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تامر أمين يكشف تفاصيل لقاء فايلر والخطيب بعد خسارة لقاء القمة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي، تامر أمين، عن الحديث الذي دار بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الأهلي، ومديره الفني، رينه فايلر عقب هزيمة الفريق أمام نادي الزمالك أول أمس السبت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "فايلر أبدى استغرابه على ما حدث على مواقع السوشيال ميديا بعد الهزيمة من الزمالك خاصة أن المباراة بثلاث نقاط، وأنه مستمر بفارق كبير على قمة الدوري، ومازال أمامه لقاء الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "فايلر أكد لمجلس إدارة الأهلي أنه كان يريد تجربة بعض التشكيلات، واللاعبين أمام فريق كبير وقوي بحجم الزمالك، والحساب يكون في حالة خسارة الدوري أو بطولة أفريقيا".

كما وجه أمين التهنئة إلى لاعبي الزمالك بعد الفوز في مباراة القمة، مضيفًا "حق الزمالكوية يفرحوا، مبروك لنادي الزمالك، استحق الفوز بالمباراة مدربه كان الأذكى، كان عارف أدوات لاعيبته وسخر إمكانياتهم بخطة معينة وخد اللي هو عايزه".

وتابع "باتريس كارتيرون كانت المدرب الاكثر خبرة، وكانت لاعيبة الزمالك الأكثر تركيزًا وهدوءً"، فيما وجه انتقادًا إلى اللاعب مروان محسن لاعب الأهلي، قائلًا "مروان لا يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول، الدنيا تايهة منك يا مروان، وأرجوكم متضغطوش عليه زيادة، بيعوا أو أعيروه".

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وكان عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.