رياضة | قبل لقاء الجونة.. فايلر يصدم صالح جمعة بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل لقاء الجونة.. فايلر يصدم صالح جمعة بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الجونة ضمن مباريات الجولة ال 22 ببطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء القادم.

وقال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن رينيه فايلر يستقر على استبعاد صالح جمعة من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم.

وتابع أن على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الأيام الماضيه الإ ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.