رياضة | برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال صداع الجبهة اليسري الدفاعية لفريق برشلونة، مشكلة حقيقية في رأس رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، خاصة بعد رغبته في تأجيل رحيل جودري ألبا حتي الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي قد طلب التفاوض مع الإكوادوري بريفيس إستوبينان لاعب واتفورد الإنجليزي لتدعيم الجبهة اليسرى.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن الظهير الأيسر لفريق واتفورد سيكون البديل المحتمل لجونيو فيربو الذي اقترب بشكل كبير من مغادرة كامب نو ذلك الصيف، من أجل توفير المال.

ومن جهته يبدي النادي الإنجليزي رغبه في بيع اللاعب لبرشلونة لكن في حال وصول عرض نادي يقدر بـ 15 مليون يورو، لكن وكالات عالمية إقترحت إنهاء الصفقة مقابل 10 مليون يورو فقط.

يذكر أن نادي أوساسونا الإسباني قد حاول التعاقد مع إستوبينان على سبيل الإعارة لمدة موسمين، لكن توقفت الصفقة بسبب رغبة واتفورد في بيع المدافع الاكوادوري بشكل نهائي.