رياضة | زيدان يُفاضل بين 5 لاعبين لخلافة راموس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يُفاضل بين 5 لاعبين لخلافة راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في البحث عن بديل مناسب، لقائد الميرنغي سيرجيو راموس، الذي يكتب نهاية قصته مع النادي الملكي.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن زيدان يُفاضل بين خمسة مدافعين في الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع أحدهم الموسم المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي أن النادي الملكي يُفاضل بين السير الذاتية لكلا من دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيغ،كوندي مدافع إشبيلية، ويليام ساليبا ولو نورمان، وايضا غابرييل ماغالهايس لاعب ليل، بول توريس نجم فياريال.

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وينتهي تعاقد راموس داخل سانتياغو برنابيو في صيف،2021، ويحاول النادي الملكي في البحث عن مدافع جديد لخلافته الفتره المقبلة.

ويعد دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج هو الأقرب لخلافة اللاعب الموسم المقبل، خاصة بعد الأداء اللاعب الرائع في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي ساهم في وصول فريقه إلى دور نصف النهائي للبطولة.

يذكر أن ريال مدريد قد حاول تجديد عقد راموس في الفترة الماضية لمدة موسم إضافي، الا ان المفاوضات قد توقيف بسبب رغبة المدافع الاسباني في التجديد لمدة عامين.