رياضة | الدخان يواجه اتحاد الشرطة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدخان يواجه اتحاد الشرطة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الدخان أولى مبارياته الودية، عصر الثلاثاء، أمام فريق اتحاد الشرطة، بملعب الدخان، في إطار استعدادات الفريقين لعودة دورى القسم الثالث، الذي تقرر استئنافه في أكتوبر المقبل .

ويستهل الدخان القسم الثالث، بمواجهة فريق القومي، بينما يخرج الشرطة لملاقاة بطا، ويتطلع علاء ابراهيم المدير الفني للدخان لتحقيق أكثر من هدف في ودية الشرطة يأتي في مقدمتها الاطمئنان على لياقة اللاعبين البدنية خلال هذا التوقف فضلاً عن تجربة بعض اللاعبين العائدين من إصابات طويلة.

أما عن الشرطة فهى تعتبر ثاني تجاربه الودية بعد أن واجه البنك الأهلى الاثنين الماضى، وخسر بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد حامد، وإسلام سولاري، ويسعى محمود سعيد المدير الفني للشرطة للاطمئنان على لاعبيه ولياقتهم البدنية قبل استئناف الدوري.

يذكر أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين كان فى موسم 2016/2017 وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين على ملعب الدخان.

يذكر أن أخر مواجهات الدخان الرسمية قبل توقف مسابقة القسم الثالث، كانت امام المعادي خارج ملعبه وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين سجل للدخان أحمد أمين (أوفا) وادرك اللاعب عمر علي هدف التعادل للمعادي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين للمجموعة الخامسة، بينما خسر الشرطة على ملعبه امام طوخ بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين بالمجموعة السادسة.

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ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الشرطة المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 50 نقطة

2- البلاستيك 45 نقطة

3- مصر للتأمين 44 نقطة

4- العبور 42 نقطة

5- ألماظة 40 نقطة

6- الشمس 39 نقطة

7- شباب بطا 38 نقطة

8- اتحاد الشرطة 37 نقطة

9- بهتيم 34 نقطة

10- بنها 29 نقطة

11- المرج 29 نقطة

12- طوخ 28 نقطة

13- الغابه 25 نقطة

14- الأميرية 23 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط