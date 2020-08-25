رياضة | أودريوزولا: أفضل وسيلة للوداع هى نيل أفضل لقب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أودريوزولا: أفضل وسيلة للوداع هى نيل أفضل لقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ألفارو أودريوزولا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق على حصوله مع النادي البافاري بالأمس بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الفوز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدف نظيف.

وسيعود أودريوزولا إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.

وكتب ألفارو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفضل وسيلة للوداع هى نيل أفضل لقب من بينهم جميعًا، والآن أدرك لماذا أصبح بايرن ميونخ أسطوري إلى هذا الحد، وشكرًا لكم من أعماق قلبي".

يذكر أن لاعب ريال مدريد الحالي حقق مع بايرن ميونخ الثلاثية "الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا" هذا الموسم.