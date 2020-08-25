رياضة | ولفرهامبتون يقترب من التعاقد مع نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يقترب من التعاقد مع نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق ولفرهامبتون من التعاقد مع نجم أرسنال، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف النادي في الموسم الجديد.

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وانهى فريق ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ودع الدوري الأوروبي من دور الربع نهائي على يد إشبيلية حامل اللقب.

ووفقًا لتقارير إنجليزية حسب "سكاي"، إن ولفرهامبتون قريب من اكمال التعاقد مع ميتلاند نايلز لاعب ارسنال، حيث توصل الفريقان لاتفاق من أجل إبرام الصفقة.

وأوضحت تلك التقارير، إن ميكيل ارتيتا هو من وافق على رحيل نايلز، وأبلغ إدارة النادي بأنه خارج حساباته في الموسم المقبل.