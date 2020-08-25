رياضة | الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الاثنين، إن المستوى الذي ظهر عليه الأهلي جعله في حاجة ملحة لتدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة خلال موسم الانتقالات الحالي .

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مدافع جديد في الصيف، إلى جانب بقاء أحمد فتحي.. وفي حال عدم استمراره، يلزم التعاقد مع لاعب بديل في الجبهة اليمنى، بالإضافة إلى عودة وليد أزارو وعمار حمدي، في الموسم المقبل.. كما قد تكون هناك مفاضلة بين عودة صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان".

وأضاف: "لست مقتنعا بما يقال حول تأثر الفريق برحيل رمضان صبحي، حيث لم يكن اللاعب يشارك في الفترة الماضية، وفي حال عدم عودة حسين السيد للأهلي، أتوقع انتقاله إلى الزمالك.. وهذا لن يقلل منه، حيث عرض اللاعب نفسه على الأهلي، في أكثر من مناسبة".

وتابع: "الزمالك كان يحتاج لظهير أيمن، وبالفعل تعاقد مع حمزة المثلوثي، وهو لاعب مميز.. كما يلزمه إعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة، في حال عدم ضم حسين السيد، و أيضا لاعب وسط، حتى في حال تجديد عقد فرجاني ساسي".