رياضة | تعرف على أول 5 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول 5 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض منافسات الموسم الجديد في البريميرليج خلال الفترة المقبلة، حيث ستبدأ البطولة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية بعد جمعه لـ99 نقطة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد خلال الأيام الماضية بعدما أجرى قرعة البطولة، ومن المقرر أن يفتتح مانشستر سيتي مبارياته في البريميرليج مع أستون فيلا، ولكن تم تأجيل اللقاء من أجل خوض السيتي فترة راحة، بسبب مشاركته في دوري الأبطال بعد نهاية الدوري الانجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون يوم 19 سبتمبر المقبل، ويواجه ليستر سيتي يوم 26 من نفس الشهر، قبل أن يصطدم بالصاعد الحديث ليدز يونايتد يوم 3 أكتوبر.

ويواجه السيتي نظيره أرسنال يوم 17 اكتوبر، بينما يلتقي مع وست هام يونايتد يوم 24 من نفس الشهر.