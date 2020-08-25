رياضة | مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أول نادي يتحرك لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك نادي من كبار قارة أوروبا للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تؤكد أن ميسي قرر بشكل نهائي الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي لأنه أصبح لا يشعر بالراحة في النادي.

وكشفت شبكة "ESPN" العالمية أن نادي مانشستر سيتي يستعد للتحرك من أجل ضم ميسي هذا الصيف إذا ظل مصمم على مغادرة البارسا.

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وأكدت الشبكة أن مانشستر سيتي يدرس حاليا طريقة ضم ميسي دون أن يتم خرق قواعد اللعب المالي النظيف والتي قد تعرض النادي لمشاكل كبيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن السيتي يجهز مبلع ضخم لضم ميسي ولكن الأزمة الوحيدة التي قد تواجه النادي لضمه هي الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وحسب ما ذكرته الشبكة فإن إدارة مانشستر سيتي ترى أن حصد لقب دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل قد يتحقق في حالة إذا جمع الفريق بين بيب جوارديولا وميسي من جديد لذا سيحاول النادي جاهدا حسم هذه الصفقة.