رياضة | تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ: وصلنا لمرحلة نحاسب فيها على "اللقطة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ: وصلنا لمرحلة نحاسب فيها على "اللقطة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن خسارة الفريق الأول لكرة القدم لمباراته أمام الزمالك أول أمس السبت تسبب في حزن لدى الجميع على كافة المتسويات.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي بأن العادة داخل الفريق هي الفوز، ونحن متقبلين لهذا الحزن عقب الخسارة أمام الزمالك.

وتابع بأن هناك أوقات نقف خلالها على تصدير المشهد كنا ننتظره وعندنا يخرج الجميع ما في قلبه وهذا ليس أمر غريب بالنسبة لي.

وزاد بأننا وصلنا في مرحلة أن الجميع أصبح يحاسب على اللقطة ولو فعلنا هذه اللقطة سيحاسبنا على الكل.

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وأبدى اندهاشه من الإعلام الرياضي المصري قائلا بأنه يريد أن يقوم بإيضاح أمور لا نفهما.

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تجلس مع المسؤولين في بداية كل موسم لوضع الأهداف، فترتيب البطولات لها أولويات مثلا الكأس يأخذ المرتبة الأخيرة، بايرن ميونيخ أعظم نادي في العالم خسر الكأس ومانشستر ومعهم جوارديولا الذي علم العالم كرة القدم قال بأن ليفربول أفضل نادي في إنجلترا رغم أنه خسر منه برباعية، فهو يقول الحقيقة لأنه ليس لديه حسابات.

وأردف بأن هناك من طلب منه عدم الحديث ولكن ترك الساحة إلى عالم أفاقة لن يؤدي إلى بلبلة الفكر.

واستطرد :" ألوم الجهاز الفني واللاعبين لأن هناك أوقات كثيرة نقوم بتشميت فينا "اللي يسوى واللي ما يسواش".