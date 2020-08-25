رياضة | الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن هزيمة الأهلي ليست آخر المطاف و الهجوم الكبير من الجماهير، رغم الخسارة الآخيرة في لقاء القمة أمام الزمالك، أمر غير مبرر.

وقال حسن في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر "الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز بنسبة 90% كما تعتبر فرصته قوية في دوري أبطال أفريقيا، فلأهلي لم ينهار ولكن هناك أزمات فنية داخل صفوف الفريق، وأزمة في مركز رأس الحربة، كما هناك حلقة مفقودة بين الإدارة والمدير الفني".

وتابع "لا أتوقع أن يقدم الأهلي على هذه الخطوة، خاصة وأن الأندية تعيش عصر الاحتراف، ولدي معلومة برغبة الأهلي في التعاقد مع رجب بكار".

وأضاف:"اللاعب لن ينتقل للزمالك حيث لا يستطيع الفارس الأبيض دفع قيمة عقده، كما اتفق رمضان صبحي على جميع التفاصيل مع بيراميدز وسوف يحصل على 50% من عقده كمقدم، مشيرا إلى أن الزمالك يجب أن يحصل على حقه بعد أن قدم مباراة رائعة أمام الأهلي، وكان الأفضل خلال المواجهة واستحق الفوز".