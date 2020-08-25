رياضة | بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد السفاح والمشاغب.. كومان يطرد المحارب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن رحيل الثنائي لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدير الفني الهولندي قد قرر توجه الشكر للنجم التشيلي آرتورو فيدال، لاعب وسط القريق، من أجل فتح المجال أمام ثلاث صفقات جديدة في الفترة المقبلة.

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ومن جهته قد اتفق كومان مع إدارة النادي الكتالوني على التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، من أجل تعويض اللاعب التشيلي، بالإضافة إلى التعاقد مع البوسني ميريام بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب الهولندي قد أعلن عن رحيل المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز، وسط أنباء كبيرة عن إقتراب إنتقاله إلى أياكس مقابل 15 مليون يورو، بينمي انهي راكيتيتش اتفاقه مع إشبيلية على الانتقال الى صفوفه الفترة المقبلة.

يذكر أن فيدال كان قريب جدًا في الميركاتو الشتوي الماضي، من الإنتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، لكن الصفقة قد توقفت بسبب عدم رغبة النيراتزوري في إدراج اللاعب في صفقة إنتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.