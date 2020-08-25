الامارات | كومان: تعلمت الكثير من كرويف

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: تعلمت الكثير من كرويف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رونالد كومان، المدرب الجديد لنادي برشلونة، أنه تعلم الكثير من مواطنه الراحل يوهان كرويف. وقال كومان في مقابلة مع القناة التلفزيونية التابعة للنادي: «(يوهان) كرويف كان أحد أكثر الذين تعلمت منهم، خصوصاً خلال فترة فريق الأحلام (1988- 1996). ليس فقط كلاعب، بل أيضاً كمدرب. كان لدينا أفضل مزيج، لعبنا كرة القدم الهجومية، وفزنا بالألقاب». وكان كرويف مدرباً لـ«البلاوغرانا» في الفترة التي لعب فيها كومان في صفوف الفريق، وقاده للفوز بالألقاب المحلية والقارية. وأضاف المدرب السابق لمنتخب هولندا «إنها الفلسفة التي سنحاول أن نكون عليها في برشلونة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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