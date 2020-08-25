الامارات | شغب في باريس بعد خسارة أبطال أوروبا.. وإيقاف 148 مشجعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن شغب في باريس بعد خسارة أبطال أوروبا.. وإيقاف 148 مشجعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية أنها أوقفت 148 شخصاً جراء أعمال شغب بعد خسارة فريق المدينة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، أول من أمس، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وأشعل مشجعو سان جيرمان النار في السيارات وحطموا واجهات المحال التجارية واشتبكوا مع رجال الشرطة، وفقاً لما ذكرته السلطات الأمنية أمس.

وقالت الشرطة على «تويتر» إن أعمال العنف وقعت حول ملعب «بارك دي برانس» وفي شارع الشانزيليزيه خلال وبعد المباراة التي جرت ليلة أول من أمس.

وكان الآلاف من مشجعي باريس سان جيرمان تجمعوا في «بارك دي برانس» لتشجيع فريقهم عن بعد، حيث كانوا يتابعون المباراة التي أقيمت في لشبونة عبر شاشة عملاقة. وقال مراسل وكالة «فرانس برس» إن أعمال الشغب استمرت ساعات عدة حيث ألقت مجموعات من المشجعين زجاجات وألعاباً نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأضرمت النيران في السيارات في شارع الشانزيليزيه وحطمت الواجهات وتعرضت المتاجر للتخريب.

وأشارت الشرطة إلى اعتقالها 148 شخصاً «خصوصاً لإحداثهم الأضرار أو العنف أو إلقاء مقذوفات».

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وأصيب 16 شرطياً بجروح، وتمت مهاجمة 12 محلاً تجارياً، ولحقت الأضرار بنحو 15 سيارة، وفقاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأدان دارمانان في تغريدة له على «تويتر» العنف «غير المقبول» وشكر الشرطة التي اعتقلت «مجموعات عنف صغيرة ومثيري الشغب».

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على 404 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية والالتزام باللوائح التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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