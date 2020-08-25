الامارات | البايرن بطل أوروبا 2020.. ديفيز: «كان حلماً لا يصدق»

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن بطل أوروبا 2020.. ديفيز: «كان حلماً لا يصدق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل بايرن ميونيخ الألماني بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكذلك بإحراز هدفه الـ500 في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ منتصف القرن الماضي.

وتوج بايرن باللقب أول من أمس بتغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-صفر في المباراة النهائية للبطولة على استاد «دا لوز» أو «النور» بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الوحيد للمباراة ليسطر اسمه في تاريخ البطولة.

ويحتل بايرن المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري الأبطال، حيث يتفوق عليه فقط ريال مدريد الإسباني (567 هدفاً) وبرشلونة الإسباني (517 هدفاً).

وأحرز كومان الهدف في الدقيقة 59 ليرفع رصيد بايرن من الأهداف في البطولة هذا الموسم إلى 43 هدفاً في 11 مباراة خاضها بدوري الأبطال.

وهذا هو اللقب السادس لبايرن في هذه البطولة، ليعادل رقم ليفربول، الفائز باللقب في الموسم، ويتفوق عليه فقط من حيث عدد مرات الفوز باللقب فريق ميلان الإيطالي (7 ألقاب) وريال مدريد (13 لقباً).

وتوج بايرن باللقب خلال الفترة من 1974 إلى 1976 و2001 و2013.

ديفيز: حلم كبير تحقق

أكد لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الكندي ألفونسو ديفيز أن فوزه مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا حلم كبير تحقق، لكنه كان من الصعب أن يصدق هذا قبل سنوات قليلة.

وقال ديفيز: «من كان يعتقد أنني سأحضر من كندا لأنضم إلى فريق مثل بايرن ميونيخ وأفوز معه بلقب دوري الأبطال الأوروبي؟!». وأضاف: «لو قال لي شخص ما قبل عامين أو ثلاثة أعوام إن هذا سيحدث، كان رد فعلي هو أن أصفه بالكذب، ولكن الأحلام تتحقق».

فليك: فخور بفريقي

أعرب مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك عن فخره بالفريق، وقال في تصريحات لشبكة قنوات «سكاي»: «أنا فخور بالفريق، أعتقد عندما توليت تدريب الفريق في نوفمبر أصبح التطور مذهلاً». وأضاف: «لدي ثقة في الفريق، لدينا لاعبون لديهم إرادة غير مشروطة للفوز، كان أداء جماعياً لا يصدق، يمكننا أن نكون فخورين بهذا الأداء».

مولر: لم نقدم أفضل مستوياتنا في النهائي

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اعترف نجم بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر بأن فريقه لم يقدم أفضل أداء له في المباراة النهائية، وقال: «ينتابني الآن شعور هائل لا يمكن تصديقه، فزنا باللقب بعد رحلة طويلة، مسيرتنا هذا الموسم كانت رائعة، عدنا بعد فترة تراجع نسبياً شعرنا فيها وكأننا في فترة خريف».

وأضاف: «قدمنا مسيرة رائعة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال هنا في لشبونة، وأرى أننا فزنا باللقب عن جدارة، وقد حالفنا الحظ أيضاً في المباراة النهائية، ومانويل نوير تألق في حراسة المرمى. لم تكن أفضل مباراة لنا لكننا حققنا الفوز وكنا حاضرين في اللقاء».

كيميتش: لا أجد ما أصف به شعوري

أكد لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش أنه يجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي يصف بها شعوره بعد الفوز في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال كيميتش: «إنه أفضل يوم في مسيرتي الكروية، من الصعب بالفعل أن أصف ما أشعر به».

وأضاف: «لا يمكن وصف ما تشعر به عندما تفوز بمثل هذا اللقب مع رفاقك، إنه أفضل لقب يمكن أن تحرزه مع ناديك، لم نلعب اليوم بالانسيابية والمستوى المعهود، ولكن ظل لدينا شعور بالتفاؤل والقدرة على اجتياز أي منافس».

بايرن يلتقي أشبيلية على السوبر الأوروبي 24 سبتمبر

مع تتويجه أول من أمس بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حجز بايرن ميونيخ الألماني مقعده في كأس السوبر الأوروبي للموسم المنقضي 2019 - 2020.

ويلتقي بايرن فريق أشبيلية الإسباني في 24 سبتمبر المقبل على استاد «بوشكاش آرينا» في العاصمة المجرية بودابست على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان من المفترض إقامة مباراة السوبر الأوروبي في بورتو بالبرتغال يوم 12 أغسطس الجاري، لكن تأخير نهاية الموسم على المستويين المحلي والأوروبي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد أسفر عن نقل مباراة السوبر إلى بودابست وتأخيرها إلى 24 سبتمبر المقبل.

وتوج بايرن اليوم بلقب دوري الأبطال بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/‏‏صفر في النهائي الذي أقيم على استاد «دا لوز» أو «النور» بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان أشبيلية توج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي الجمعة بالفوز 3/‏‏2 على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة.

بايرن ميونيخ ثالث أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري الأبطال.

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