الامارات | نيمار باكياً: كافحت كفاحاً جيداً

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار باكياً: كافحت كفاحاً جيداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن خيبة أمله للخسارة مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشل الفريق في التتويج بلقبه الأول في البطولة العريقة. وخسر سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، مساء أول من أمس، في المباراة النهائية على استاد «دا لوز» أو «النور» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليهدر أقرب فرصة للتتويج بلقبه الأول في دوري الأبطال الأوروبي.

ونشر نيمار (28 عاماً) على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت صورة وهو يجلس على مقاعد البدلاء، ويخفي وجهه بيده حيث يبدو عليه أنه يبكي لفقدان هذه الفرصة الذهبية للتتويج باللقب مع سان جيرمان في أول مرة يظهر فيها الفريق بالمباراة النهائية للبطولة. وقال نيمار في تعليقه أسفل الصورة: «كافحت كفاحاً جيداً، أكملت المسيرة، وحافظت على إيماني».

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