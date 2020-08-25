شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتعادل مع خورفكان ويقترب من لقب «الرباعية الودية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا خورفكان وعجمان من دون أهداف، أمس، ضمن الدورة الرباعية الودية التي تنظمها شركة الشارقة لكرة القدم، ليرفع عجمان رصيده إلى أربع نقاط بالمركز الأول، يليه اتحاد كلباء وخورفكان بنقطتين، ثم الشارقة بالمركز الأخير بنقطة واحدة. وتختتم البطولة بعد غد بلقاء عجمان واتحاد كلباء، بينما يلتقي الجمعة المقبلة فريقا الشارقة وخورفكان، ليصبح «البرتقالي» الأقرب لنيل اللقب في حال فوزه على اتحاد كلباء بأي نتيجة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عجمان يتعادل مع خورفكان ويقترب من لقب «الرباعية الودية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.