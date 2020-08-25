الامارات | 920 دارساً شاركوا في ورشة مدربي الكاراتيه الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن 920 دارساً شاركوا في ورشة مدربي الكاراتيه الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، ورشة عمل المدربين المعتمدين في منافسات «الكاتا»، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد)، بمشاركة 920 دارساً من 20 دولة.

وافتتح رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الزروقي، ورشة العمل التي امتدت ليوم واحد، وحاضر فيها الخبير الياباني تسيغو ساكاموتو، وقدم خلالها شرحاً علمياً لأسلوب تدريبات «الكاتا».

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