الامارات | العين يبحث عن تشكيلته المثالية للدوري في ودية «بني ياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبحث عن تشكيلته المثالية للدوري في ودية «بني ياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي، عند الـ7:30 من مساء اليوم، العين وبني ياس، على استاد خليفة بن زايد، ضمن الدورة الودية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استعدادات أندية العاصمة للموسم الجديد.

وكان العين قدم أداءً جيداً أمام الظفرة في المباراة الأولى، وفاز بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إلى الزعيم، فهد حديد.

في حين لم يظهر السماوي في المباراة الأولى ضد الوحدة، بعد تأجيلها، لأسباب قيل إنها خاصة بالجانب التنظيمي للدورة.

وحرص مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، خلال لقاء الظفرة، على منح الفرصة لعدد كبير من عناصر الفريق، الذين وجدوا على دكة البدلاء، ومعظمهم من اللاعبين الشباب، الذين لم يشاركوا مع الفريق في الموسم الماضي، في إطار خطة المدرب لتجهيز أكبر مجموعة من اللاعبين، للاستحقاقات التي تنتظر العين في الموسم الجديد، وفي مقدمتها استكمال دوري أبطال آسيا، منتصف سبتمبر المقبل. وبدا على بيدرو الكثير من علامات الارتياح للظهور الأول في المباريات الودية، خصوصاً على صعيد التنظيم داخل أرضية الملعب، في ما يتعلق تحديداً بالجانب الدفاعي، والذي عاناه الزعيم في بعض مباريات الموسم الماضي.

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ولعل الضربة الوحيدة السلبية في مباراة الظفرة، هي إصابة الحارس محمد بوسندة، الذي يخضع حالياً للفحص الطبي، وأشعة الرنين المغناطيسي، للتأكد من طبيعة إصابته في الركبة.

وسيسعى مدرب العين إلى تحقيق المزيد من المكاسب في مباراة بني ياس، وفي مقدمتها منح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين، في محاولة من جانبه لوضع التصور المبدئي للتشكيلة التي سيعتمد عليها في بداية الموسم، والتي قد تظهر معالمها في مباراة الوحدة الأخيرة بالدورة الودية، والمقررة يوم الجمعة المقبل.

وقال بيدرو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين: بدأنا الوقوف على مستوى جميع الأمور داخل الفريق، ورصدنا الأمور التي يتوجب علينا القيام بها، خلال المرحلة المقبلة، لتحسين المستوى.

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