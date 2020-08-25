الامارات | حكام كرة القدم يختتمون معسكر صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام كرة القدم يختتمون معسكر صربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم حكام كرة القدم، اليوم، معسكرهم المقام بالعاصمة الصربية بلغراد، ضمن استعدادهم للموسم الجديد 2020-2021، الذي سينطلق الشهر المقبل.

وانطلق المعسكر، في العاشر من أغسطس الجاري، بمشاركة 64 حكماً من حكام الفريق الأول. وأكد رئيس لجنة الحكام، علي حمد البدواوي، في تصريحات صحافية، أن قضاة الملاعب بأتم الجاهزية لإدارة مباريات الموسم الجديد، بعد تنفيذهم البرنامج الذي تم إعداده لهم بشكل كامل ومثالي، بدءاً من المرحلة الأولى التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي، ثم المرحلة الثانية في صربيا، والمرحلة الثالثة الأخيرة تبدأ فور العودة إلى أرض الدولة، تحت إشراف الهولندي مايك فان، مسؤول تقنية الفيديو في «فيفا».

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