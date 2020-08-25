- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حكام كرة القدم يختتمون معسكر صربيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم حكام كرة القدم، اليوم، معسكرهم المقام بالعاصمة الصربية بلغراد، ضمن استعدادهم للموسم الجديد 2020-2021، الذي سينطلق الشهر المقبل.
وانطلق المعسكر، في العاشر من أغسطس الجاري، بمشاركة 64 حكماً من حكام الفريق الأول. وأكد رئيس لجنة الحكام، علي حمد البدواوي، في تصريحات صحافية، أن قضاة الملاعب بأتم الجاهزية لإدارة مباريات الموسم الجديد، بعد تنفيذهم البرنامج الذي تم إعداده لهم بشكل كامل ومثالي، بدءاً من المرحلة الأولى التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي، ثم المرحلة الثانية في صربيا، والمرحلة الثالثة الأخيرة تبدأ فور العودة إلى أرض الدولة، تحت إشراف الهولندي مايك فان، مسؤول تقنية الفيديو في «فيفا».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حكام كرة القدم يختتمون معسكر صربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.