الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إجازة

فضّل مسؤول كبير، بشركة كرة القدم لأحد أندية المحترفين، عدم الرد على أي اتصالات هاتفية، بعدما منح نفسه إجازة قصيرة، قبل انطلاق الموسم الكروي.

حَجْر

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شارك لاعب الشارقة والمنتخب الوطني، خالد باوزير، أول من أمس، أمام اتحاد كلباء، ضمن الدورة الودية، في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط رياضية عن وجود حجر صحي على لاعبي المنتخب العائدين من صربيا.

تهرُّب

تهرب مسؤولو نادٍ كبير من الكشف عن تفاصيل عقد اللاعب الأجنبي، الذي ينوون التعاقد معه، ويحمل جنسية أوروبية، في الوقت الذي قامت فيه وسائل إعلام غربية بنشر تقارير موسعة، وتفاصيل دقيقة، حول مجريات المفاوضات.

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