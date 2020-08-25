الامارات | اتحاد الرماية ينظم ورشة الإعداد الفني لرماية «الخرطوش»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية ينظم ورشة الإعداد الفني لرماية «الخرطوش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 50 رياضياً في ورشة الإعداد الفني لرماية الخرطوش «التراب والاسكيت» التي نظمها اتحاد الرماية عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم». وقال اتحاد الرماية في بيان أمس: «أصبحت رماية الخرطوش علماً، ومع تطور السلاح والأرقام التي وصل إليها الرماة أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام العلم لاستثمار موهبة وقدرات الرماة». وشارك في الورشة ممثلون عن 10 دول هي: الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وعمان والعراق والأردن واليمن والمغرب والجزائر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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