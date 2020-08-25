الامارات | الحمرية واتحاد كلباء في حوار «ودي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية واتحاد كلباء في حوار «ودي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي، عند الساعة الخامسة و40 دقيقة، عصر اليوم، فريقا الحمرية واتحاد كلباء، في مباراة ودية على ملعب الحمرية، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة. وتعد المباراة الثانية للحمرية، بعد أن التقى دبا الفجيرة الأسبوع الماضي، وانتهت بهدف نظيف للنواخذة، بينما ستكون ثالث مباراة لكلباء، الذي يشارك في الدورة الرباعية، وتعادل مع الشارقة (2-2)، وخورفكان (1-1). من جهته، قال عضو مجلس إدارة الحمرية ومشرف الفريق الأول، ماجد المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يقدم اللاعبون مباراة جيدة، تتماشى مع توجيهات الجهاز الفني». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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