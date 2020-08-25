شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: انا أهلاوي وأعتذر لجماهير القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبدالحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي من تصريحاته في حلقة أمس عبر قناة أون تايم سبورتس.

وأضاف زاهر: «أنا أكثر شخص في مصر ساند سيد عبدالحفيظ وقام بدعمه في عدة مواقف هو يعلمها جميعاً».

وأقسم زاهر على الهواء أنه لا يضع في عمله أي تصفية حسابات شخصية، وواصل:«تعرضت لهجوم شديد من جماهير الأهلي ولكنهم بالنسبة لي حالة خاصة وأعتذر لهم على الهواء».

وأنهى زاهر تصريحاته: «أنا أهلاوي ومن عائلة تنتمي للنادي الأحمر، ولا أخجل من الكشف عن ميولي التي سبق وأن أعلنتها خلال في عدة حلقات سابقة على مدار تاريخي الإعلامي».