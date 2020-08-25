شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: يجب أن يقاتل الأهلي من أجل بقاء أحمد فتحي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، إن الأهلي تأثر بغياب اللاعبين الكبار في القمة 120 أمام الزمالك في الجولة 21 للدوري التي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح ميدو، في تصريحات عبر قناة النهار: «تأثير غياب اللاعبين الكبار أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي تحدثت عنه منذ خمسة أشهر في تغريدة لي على تويتر، وتوقعت تأثر الفريق الأحمر بهذا الأمر».

وأضاف: «مباراة القمة الأخيرة فرض الزمالك شخصيته وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة وكان أحد أسباب فوز الزمالك بالمباراة، والأهلي لابد أن يحارب للإبقاء على أحمد فتحي لأنه أحد أضلاع الرجولة وجيل البطولات بالنادي الأحمر أو حتى في فترة وجوده بالإسماعيلي ومنتخب مصر».

وأنهى حديثه: «لا يوجد تكبر في كرة القدم ولابد من توفير مطالب أحمد فتحي من جانب إدارة الأهلي حتى يستمر اللاعب بالقلعة الحمراء ولا ينتقل إلى بيراميدز».