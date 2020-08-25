شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: لو صالح سليم كان رئيسًا للأهلي الآن لتعرض للهجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في أزمات عديدة في الكرة المصرية خلال الآونة الأخيرة.
وعن هجوم البعض على مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قال مصطفى، خلال تصريحات على قناة الأهلي: «لو صالح سليم هو رئيس النادي في الوقت الحالي لتعرض لهجوم شرس بسبب السوشيال ميديا».
وأوضح:«هناك بعض الآراء الشخصية لأشخاص معروفين في المجال الرياضي ليس من المنطق أن يعبروا عنها خلال حساباتهم الشخصية».
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