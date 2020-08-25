شكرا لقرائتكم المصري: سعيدو سنبوري تغيب عن المران.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري أن لاعبي الفريق البورسعيد قد لا يكونوا جاهزين بشكل كببير لمباراته ضد نادي مصر، لأنهم لم يتدربوا منذ 15 يوما واعتذر لجماهير المصري على الخسارة من المقاصة في الجولة السابقة وموقعنا في جدول الدوري ولكن نعد بتحسين النتائج في المباريات القادمة ونحتاج دعمهم ومساندتهم في الهزيمة قبل المكسب وفي الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

قال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: سعيدو سنبوري تغيب قبل مباراة المصري وأغلق موبايله الخاص وانقطع عن النادي رغم انه حصل على كل مستحقاته واختفى وسنتخذ إجراءاتنا القانونية للحفا على حقوق النادي.

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تابع: لا يوجد مشاكل مع ايزي ايميكا وكل العروض التي تقدم للاعبي المصري لن يبت فيها الا بعد فتح باب القيد للمصري وبعد حل المشكلة سنتحدث عن اللاعبين الذين سنتعاقد معهم واللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم.

أضاف: ننتظر جلسة من الفيفا بشأن قضية شيخ كوكورو بشأن أزمة القيد واوراقنا كلها جاهزة.