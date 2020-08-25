شكرا لقرائتكم سيف زاهر يعتذر لجمهور الأهلى: ما تزعلوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر سيف زاهر، لجمهور الأهلى، عقب الهجوم عليه، عبر السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، بعد هجومه بالأمس على إدارة الأهلي بسبب الخسارة أمام الزمالك قائلا:" لو جمهور الاهلى زعلان منى انا بعتذر له".

قال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبوتس 1 :" مجلس ادارة الاهلى يعلموا جيدا انى مساند وقلت كلامى كان للنصيحة وممكن الوقت ال اختارته كان غلط جايز بس انا مساند وهدفي المسانده والنجاح لمجلس اداره الاهلي وكابتن محمود خطيب والوصول للنهائي مع الزمالك".

تابع :" أنا أهلاوي ابا عن جد" عن جد" وطول عمري بعشق الاهلي وانا في المدرج الأهلي بدرجة 100% وعندي قناعي، خلال عملي في المجال الإعلامي، اني اكون على مسافة واحدة بين الجميع، على الرغم اني اعلنت من قبل انتمائي للنادي الأهلي، وأكدت أن اكثر مكان بكون سعيد فيه، هو وجودي داخل مدرجات الاهلي".

وأكمل:"عدلي القيعي وابراهيم المنيسي، عرضا بعض الفيديوهات الخاصة بي التي كنت اشيد فيها بمجلس ادارة الاهلي وهذه الفيديوهات دليل براءتي"، مضيفا :"انا بكون سعيد جدا عندما يتم عرض فيديوهات الخاصة بي في برنامج ملك وكتابة".

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وتابع :"مجلس الأهلي، تم انتخابه منذ 3 سنوات، دافعت عن المجلس 3 سنوات الا يوم، وعندما انتقد امر ما يكون هدفي الصالح العام"، مؤكدا:"مفيش حد بيوجهني".

وأكمل :"انا دائما مساند للأهلي، ولما اتكلمت بالأمس هدفي اننا نصلح، قبل مباراة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال افريقيا، لأن هدفي وطموحي ان نرى الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا".

وأكمل :"البعض يقول اني كنت منتظر هزيمة الاهلي من الزمالك، من اجل الهجوم على مجلس ادارة الأهلي"، مؤكدا :"عمري ما هاجم مجلس بسانده منذ 3 سنوات وهفضل اسانده".