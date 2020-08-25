شكرا لقرائتكم الشوربجي: الحكم في قضية الشناوي والزمالك 17 سبتمبر.. ولا استئناف على عقوبات كهربا وشيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أن قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر بشأن كهربا وشيكابالا وامام عاشور لازالت كما هي ولم يتقدم أي نادي بمذكرة للاحتجاج عليها وهي قرارات سارية ولا يجوز الاستئناف عليها.

قال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: نادي الزمالك وأحمد الشناوي طلبوا حضور الجلسة وحضر الشناوي ومعه اداري من بيراميدز والمحامي الخاص به وحضر من الزمالك أمير مرتضى.

تابع: كنا سنصدر قرار في القضية ولكن طلب الشناوي الاطلاع على القرار وسبب صدور هذا القرار ضده وتقديم مذكرة وكذلك طلب الزمالك تقديم مذكرة، مشددا على أنه سيصدر قراره بشأن قضية الزمالك ضد أحمد الشناوي يوم 17 سبتمبر المقبل

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أضاف: اذا وجد اتفاق بين الزمالك وبيراميدز حول انهاء النزاع في قضية احمد الشناوي فسيكون الامر بعيد عن لجنة الانضباط