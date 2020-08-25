شكرا لقرائتكم عمرو زكى: أنتمي للزمالك قبل انتقالي ليه وكنت محظوظا بحسن شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه ينتمى لنادى الزمالك منذ الصغر قبل انتقالى للفريق لسبب كرة الفريق الجميلة التي تميزه عن باقى الأندية.

وقال عمرو زكى في تصريحات تليفزيونية: "كنت زملكاوى منذ الصغر وكنت بحب كرة الزمالك جدا قبل انضمامى للفريق وكان حلم كبير لى اللعب بقميص نادى الزمالك، وكنت أسعد إنسان في الكون لحظة التوقيع للزمالك".

وأضاف عمرو زكى: "كنا محظوظين في منتخب الشباب بالعمل مع حسن شحاتة، وهو أيضا كان محظوظ بنا لأن المنتخب كان يضم حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وعماد متعب ومحمد شوقى ومحمد عبد الوهاب وشريف إكرامى، وكلنا حابين نتعلم الكرة وكنا بنسمع كل كلمة كان بيقولها والجيل كله كان ملتزم جدا وهو كان عنده ثقة كبيرة في كل واحد موجود".

وتابع نجم الزمالك السابق: "كُنا محظوظين بالعمل مع حسن شحاتة في منتخب الشباب وهو كذلك، كنا أسرة واحدة.. وكابتن حسن كان "أب" لينا خارج الملعب".

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بدأ زكى مسيرته بفريق المنصورة الرياضي، ليتألق بقميص الفريق، وينتقل لفريق إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى تخطى المليون جنيه حينها، وتوهج البلدوزر بقميص الفريق البترولي، وانتقل للزمالك موسم 2005 بعد صراع شرس بين القطبين على ضمه، وقدم عمرو زكى مستويات رائعة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، حتى وافقت إدارة ناديه على انتقاله لفريق ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة.

فى إنجلترا تحدث عنه الجميع، وسجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه للقاع، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الانجليزي.

عاد البلدوزر للزمالك وقدم مستوى متواضعا، لينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى الذى فسخ عقد إعارته بالتراضي.

أنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضي.