شكرا لقرائتكم خبير لوائح: "فيفا" لن ينظُر لشكوي الزمالك ضد وليد سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن الإتحاد الدولي لكرك القدم لا ينظر للمشاكل التي تحدث بالإتحادات المحلية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"الفيفا يعطي الحق للإتحادات الداخلية النظر في الأمور الحياتية لديها دون تدخل من الإتحاد الدولي لكرة القدم".

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وأكمل"الإتحاد الدولي ينظر للمشاكل الدولية التي يكون طرفيها من بلاد مختلفة وليس من بلد واحدة، ولن ينظر الفيفا في شكوي نادي الزمالك ضد اللاعب وليد سليمان لاعب الأهلي، وسيعطي الحق للإتحاد المصري لإدارة هذه الأزمة".

وأختتم"الفيفا لن ينظر لشكوي نادي الزمالك ولن يكون هناك أي رد، ومن حق الإتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة علي وليد سليمان إذا كان هناك رؤية من اللجنة أن هناك تعمد من وليد سليمان، والجهة التي تستطيع توقيع عقوبة هو لجنة المسابقات فقط".