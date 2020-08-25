شكرا لقرائتكم الشرط الجزائي يًعطل تمديد عقد ساسي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق إن مهند عون وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي٬ لاعب نادي الزمالك أكد له الاقتراب من تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وكشف فاروق أن عون أبلغه بعقد جلسة مع ساسي خلال الساعات الماضية مع ساسي واتفقا الطرفان على تفاصيل تمديد العقد.
وأوضح أن العقد الجديد سيكون به شرط جزائي وهو نقطة الخلاف الوحيدة حتى هذه اللحظة٬ مشددا على وجود رغبة من الطرفان فى تمديد التعاقد.
في سياق مختلف كشف نجم الأهلي السابق، ان فايلر يستقر على استبعاد صالح جمعه من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربع القادم.
وتابع ان على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الايام الماضية إلا ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.
وتابع ان على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الايام الماضية إلا ان المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.
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