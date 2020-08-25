شكرا لقرائتكم غزل المحلة يحصل على 1.5 مليون من الزمالك بسبب امام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة أن ناديه تمكن من الحصول على مليون ونصف المليون جنيه من الزمالك قسط صفقة بيع إمام عاشور للقعلة البيضاء بداية الموسم الحالي.

قال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: الزمالك اشترى امام عاشور مقابل 12 مليون جنيه سدد 5 مليون وقت ابرام الصفقة وكان هناك 1.5 مليون جنيه تأخر سدادهم وهو ما اضطرنا لرفع دعوى قضائية ضد الزمالك".

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تابع: حضر الي مقر النادي اليوم، أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء واسماعيل يوسف عضو المجلس لزيارة غزل المحلة وأحضروا 1.5 على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي وقيمته 4 ملايين جنيه على 4 شهور ".

شدد على ان ناديه لديه أمل كبير في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الحالي، وأن موقفه جيد لا سيما أنه يملك جهاز فني على أعلى مستوى.