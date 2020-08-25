شكرا لقرائتكم عماد متعب: اعتذرت لمروان محسن ونفسى يرجع زي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى الأسبق إنه اعتذر لمروان محسن لاعب الأحمر بعد انتقاده له في مباراة القمة 120 التي حسمها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

أضاف متعب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 : " لا أحب أن أغضب أحد داخل الملعب أو خارجه كنت أرغب في الاعتذار لوالد مروان على الهوا وانتقادى القوى لأنني كنت غاضبا من النتيجة وشعرت أنى تحدثت بعنف على مروان".

تابع متعب:" اعتذرت لمروان محسن ولم أقصد سوي مصلحة النادى واللاعب ونفسي يتألق ويبقى زي الأول ويصبح مهاجم مصر الأول وما قلتش أنه يقعد في بيته قلت ياخد أجازة وبعدين يعمل ريستارت ويرجع أحسن من الأول".

وواصل مهاجم الأهلى:" الجمهور زعلان من مروان واللاعب عليه ضغوط غير طبيعية لأن النقد زاد ولكنى أطلب أن يكون الأمر مقتصر على الأمور الفنية ولا يتطرق للاعب نفسه أو حياته الشخصية أو حتى أسرته".

وأكمل:" أبلغت مروان أن ما حدث معه تعرضت له مع البرتغالى مانويل جوزيه وقالى خد إجازة 10 رفضت وقلتله لا هتمرن " متابعا:" والله ما شوفت حد أهلاوي زى سيف زاهر وحبه الكبير للنادى الأهلى الكبير وفرقته".

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ووجه عماد متعب رسالة إلى لاعبى الأهلى قائلا:" هارد لك الكرة مكسب وخسارة وانتوا رجالة والأهلى متعود بعد كل هزيمة يرجع أقوي من الأول ومجلس الإدارة والجهاز الفني بيقدر يتعامل مع المواقف دى بشكل جيد جداا".

وتمنى متعب الشفاء لمحمد عبد الشافى لاعب الزمالك قائلا:" ألف سلامة على عبد الشافى ونشوفه في ناديه ومنتخب مصر قريب خاصة أنه لاعب مميز ولم يأخذ حقه إعلاميا".

ووجه عماد متعب رسالة إلى لاعبى الأهلى قائلا:" هارد لك الكرة مكسب وخسارة وانتوا رجالة والأهلى متعود بعد كل هزيمة يرجع أقوي من الأول ومجلس الإدارة والجهاز الفني بيقدر يتعامل مع المواقف دى بشكل جيد جداا".

وتمنى متعب الشفاء لمحمد عبد الشافى لاعب الزمالك قائلا:" ألف سلامة على عبد الشافى ونشوفه في ناديه ومنتخب مصر قريب خاصة أنه لاعب مميز ولم يأخذ حقه إعلاميا".