شكرا لقرائتكم المقاولون: لم نطلب استعارة مروان محسن.. والأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمين بيوسف حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب حقيقة اهتمام ناديه باستعارة مروان محسن مهاجم الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة القمة الأخيرة وصعوبة حجز مكان في تشكيلة الأهلي.

قال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: لم نتحدث عن استعارة مروان محسن بنهاية الموسم الحالي ومع احترامي لمروان محسن ولكنه ليس في حساباتنا.

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وعن اهتمام عدد من الأندية بضم مهاجم المقاولون الصاهد يوسف حسن أوضح: الأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمين بضم يوسف حسن وهو لاعب واعد وسنه 17 سنة وهو عقده ممتد لـ3 سنوات جديدة.

وانتقد محمد عادل تلاحم مباريات فريقه الدوري والطريقة التي تم وضع جدول المباريات المتبقية من عمر المسابقة.