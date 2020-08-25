شكرا لقرائتكم كلاتنبرج: التحام وليد سليمان مع عبد الشافي طبيعي والحاوي لم يتعمد إيذاء شيفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس، عن تواصله مع الحكم الدولي الانجليزي الشهير مارك كلاتنبرج من أجل الإدلاء برأيه في لعبة وليد سليمان مع محمد عبد الشافي في مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 120 والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.

قال فايق نقلا عن كلاتنبرج، والذي أرسل له ردا عبر الفاكس نشره فايق عبر البرنامج قائلا: "اللاعب اللي كان لابس القميص الاحمر ، ويقصد وليد سليمان، رافع ايده لفوق وبالتالي حدث التحام وهو التحام طبيعي".

تابع: "لا يوجد به اي تعمد لايذاء اللاعب اللي لابس أبيض ، ويقصد محمد عبد الشافي، من اللاعب اللي يرتدي أحمر".