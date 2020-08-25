شكرا لقرائتكم عمرو زكى: ممدوح عباس طلب 250 مليون جنيه لاحترافى وقالى أنت أحسن من ميسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن ممدوح عباس رئيس الزمالك فى ذلك الوقت لم يتعامل بواقعية مع العروض التي وصلته بعد التألق في الدورى الإنجليزى.

وقال عمرو زكى في تصريحات تليفزيونية: "ممدوح عباس لم يكن واقعي في التعامل مادياً مع العروض التي وصلتني بعد التألق في البريميرليج".

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق: "ممدوح عباس قال لى أريد 250 مليون جنيه بعد تألقى في الدور الأول للدورى الإنجليزى لأنك أحسن من ميسى".

وأوضح عمرو زكى: "أن ممدوح عباس كان يتدخل في الأمور الفنية أكثر من اللازم وفى مرة اتصل عليا وقالى إيه رأيك نلعب جمال حمزة مدافع المباراة القادمة علشان بيعرف يطلع اللاعيبه كويس من تحت".

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وأصاف عمرو زكى: "كنت زملكاوى منذ الصغر وكنت بحب كرة الزمالك جدا قبل انضمامى للفريق وكان حلم كبير لى اللعب بقميص نادى الزمالك، وكنت أسعد إنسان في الكون لحظة التوقيع للزمالك".

وأوضح عمرو زكى: "كنا محظوظين في منتخب الشباب بالعمل مع حسن شحاتة، وهو أيضا كان محظوظ بنا لأن المنتخب كان يضم حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وعماد متعب ومحمد شوقى ومحمد عبد الوهاب وشريف إكرامى، وكلنا حابين نتعلم الكرة وكنا بنسمع كل كلمة كان بيقولها والجيل كله كان ملتزم جدا وهو كان عنده ثقة كبيرة في كل واحد موجود".

وتابع نجم الزمالك السابق: "كُنا محظوظين بالعمل مع حسن شحاتة في منتخب الشباب وهو كذلك، كنا أسرة واحدة.. وكابتن حسن كان "أب" لينا خارج الملعب".