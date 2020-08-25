أزمة بين فايلر وسيد عبد الحفيظ بسبب حسين الشحات

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غضبه الشديد من تعامل جهاز الكرة مع ملف حسين الشحات جناح الفريق، والذى أجرى جراحة الفتاق مؤخراً، الأمر الذي تسبب في غيابه عن جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر حتى الأن في بطولة الدوري العام وبالتحديد منذ استئناف النشاط الكروي.

وأكد فايلر لعبد الحفيظ أنه يتحمل غياب حسين الشحات عن التدريبات والمباريات وأخرها مباراة الزمالك في قمة الدوري العام والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بسبب اختيار مدير الكرة توقيت خاطيء لإجراء اللاعب الجراحة رغم أنه يشتكي منها منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يتم السماح للاعب بإجرائها أثناء فترة توقف النشاط الكروي الطويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد فايلر أن الحفيظ أبلغه اثناء اجراء اللاعب للجراحة أنه سيعود بعد شهرين وهي المدة التي مرت ولكن اللاعب لم يتثنى له حتى الأن العودة للتدريبات لاستمرار مرحلة علاجه، وأشتكى فايلر للخطيب من إدارة بعض الملفات داخل جهاز الكرة وأبرزها ملف حسين الشحات والذي تأثر الفريق بشدة بعد غيابه خاصة وأنه جاء بالتزامن مع رحيل رمضان صبحي وإصابة عدد كبير من اللاعبين في خط الهجوم.