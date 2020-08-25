«والد مروان»: خايف على ابني يجراله حاجة.. آخرهم مروان.. آباء نجوم الأهلي والزمالك يدفعون عنهم هجوم الجماهير

استمرت سلسلة دفاع الأباء عن أبنائهم من نجوم الأهلي والزمالك في الملاعب المصرية بعد تعرضهم للهجوم اللاذع من قبل الجماهير والمحللين الكرويين، حيث خرج الكابتن محسن ثورت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مدافعًا عن نجله بعد تراجع مستواه في لقاء القمة 120 والتي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات خاصة لموقع "الوطن سبورت"، أن هناك مجموعة من المحللين "معندهمش خلفية" - على حد قوله- وجهوا هجوما عنيفا لمروان محسن، بسبب مستواه في القمة.

وأضاف: "الجميع ترك تحليل تشكيل الأهلي الخاطئ، ومستوى بعض اللاعبين المتراجع، وخاصة جيرالدو جناح الفريق، وثنائي قلبي الدفاع ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وحمل الجميع مروان محسن مسؤولية خسارة الفريق".حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما أضاف والد مروان محسن في تصريحات أخرى عبر فضائية "النهار"، قائلا: "أنا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم إيه".

واستعرض موقع "الوطن سبورت"، دفاع عدد من الأباء عن أبناءهم بسبب تراجع مستواهم الفني أو مشكلاتهم مع الأندية

- شريف إكرامي

قام إكرامي الشحات، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالدفاع عن نجله شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي - الذي أعلن النادي الاستغناء عن خدماته - وذلك منذ صعوده إلى فريق الكرة الأول منذ عام 2004 وحتى وقتنا الجاري.

وقام إكرامي الشحات بالدفاع عن نجله في مختلف المناسبات سواء بتراجع مستواه مع النادي الأهلي أو منتخب مصر من قبل المحللين أو الجماهير أو مسؤولي النادي، بخلاف الأزمة الأخيرة بعدما أعلن الأهلي الاستغناء عنه.

- رامي ربيعة

خرج الدكتور هشام ربيعة، والد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، للدفاع عن نجله بسبب تعرض للإصابة بشكل مستمر في السنوات الماضية، وكشف أنها قضاء وقدر، معربًا عن استغرابه الشديد من قبل هجوم الجماهير على اللاعب واتهامه بمعاناته من إصابة مزمنة.

Advertisements

كما خرج والد "ربيعة" ليؤكد أن اللاعب يفضل الاستمرار في النادي الأهلي رغم تلقيه عدد من العروض المحلية والخليجية وآخرى من أوروبا.

- حازم إمام

خرج والد حازم إمام، الظهير الأيمن الحالي لنادي الزمالك، منذ 8 سنوات، ليؤكد أن اللاعب تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 3 سنوات متتالية، وأكد في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب: "بيدور على مصلحته".

وتابع والد حازم إمام: "ابني مبياخدش فلوس ولذلك افتعل أزمة مع ميدو في التدريبات بعدما وجه ميدو له السباب".

- سعد سمير

دائما ما كان يخرج والد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، في وسائل الإعلام ولكن ليس مدافعًا عن نجله، الذي لا يفتعل المشكلات منذ دخوله القلعة الحمراء، ولكن جاء خروجه بناء على رغبات اللاعب الذي كان يشيد دائمًا بـ"جدعنة" نجله وبدأ سرد بعض المواقف والذكريات.

كما تحدث عدد كبير من أباء نجوم الكرة في الملاعب المصرية إلا أن "الوطن سبورت" استعرضت أبرز التصريحات في السنوات الماضية.