خبير لوائح: شكوى مرتضى منصور ضد وليد سليمان في الاتحاد الدولي فشنك





أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد الدولي لكرك القدم “فيفا” لا ينظر للمشاكل التي تحدث بالاتحادات المحلية.

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في وقت سابق أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد جناح الأهلي وليد سليمان للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بعد تسببه في إصابة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء محمد عبد الشافي بكسر في عظمة الترقوة.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض للكسر المذكور بسبب التحام وليد سليمان معه، خلال المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على استاد القاهرة وحقق فيها الزمالك فوزا مستحق بـ 3أهداف مقابل هدف واحد.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: “فيفا يعطي الحق للاتحادات الداخلية النظر في الأمور الحياتية لديها دون تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأكمل: “الاتحاد الدولي ينظر للمشاكل الدولية التي يكون طرفاها من بلاد مختلفة وليس من بلد واحدة، ولن ينظر الفيفا في شكوى نادي الزمالك ضد اللاعب وليد سليمان لاعب الأهلي، وسيعطي الحق للاتحاد المصري لإدارة هذه الأزمة”.

واختتم: “فيفا لن ينظر لشكوى نادي الزمالك ولن يكون هناك أي رد، ومن حق الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة على وليد سليمان إذا كان هناك رؤية من اللجنة أن هناك تعمدًا من وليد سليمان، والجهة التي تستطيع توقيع عقوبة هي لجنة المسابقات فقط”.

وزار سليمان عبد الشافي في المستشفى، وقدم له الاعتذار بعد الواقعة التي قال إنها "غير مقصودة"، لكن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أصدر بيانا رسميا، الاثنين، يؤكد رفض اعتذار سليمان، مشيرا إلى أنه قرر التقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا".