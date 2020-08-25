سيد عبد الحفيظ: على مدار 13 سنة الأهلى انهزم من الزمالك مرتين فقط

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن النادى الأهلى لديه هدف فى البطولات التى يسعى لتحقيقها، مضيفا أننا نعيش أجواء إعلامية غير جيدة، مؤكدا أن "الأهلى لم ينهزم فى 21 مباراة فى الدورى وانهزم فى مباراة الزمالك فقط وبنتحاسب عليها".
وأوضح، أن الهدف الأول للنادى الأهلى بطولة الدورى العام، وهناك استهداف للنادى خلال 48 ساعة الماضية، مضيفا أن الإعلام الرياضى يحاول تصدير مشهد أن فريق الأهلى "فاضى"، مؤكدا لا يتم الحساب بالقطعة ولكن الحساب يتم فى نهاية الموسم، ولا يعقل أن تساوى بطول الدورى العام بكأس مصر.
وتابع، أن من يطالبون بإعادة حسابنا فى تعاقداتنا أتساءل كيف ذلك ونحن من يحسم بطولة الدورى للسنوات الماضية، مضيفا أن النادى لا يقف على أحد واللاعب اللى عايز يمشى يمشى، مؤكدا أنه على مدار 13 سنة النادى انهزم من الزمالك مرتين فقط، والنادى الأهلى أقوى من الجميع، ولا أحد يلوى ذراع النادى.
وأشار إلى أن وليد سليمان من أفضل اللاعبين خلقا ومهارة فى النادى الاهلى، وزار محمد عبد الشافى للاطمئنان عليه وليس للاعتذار.
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