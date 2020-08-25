شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز يعترف : قرار انسحاب الزمالك أمام الأهلى عام 99 لم يكن موفقا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، ان قرار انسحاب فريقه خلال مباراة القمة موسم 99 لم يكون موفقا.
وقال عبد العزيز خلال تصريحات اذاعية: "لو عاد الزمن لرفضت ذلك، نعم "ضربت" ابراهيم حسن ولكنه "زودها" في تمثيل انه مصاب ويتألم.
واردف: طبيعي في بداية اي مباراة ديربي يكون هناك "حمية" ولكن الحكم لم يعطي لنفسه فرصة وقتها.
يرى أن كارتيرون المدير الفني الحالي للابيض أفضل من جروس، قائلا: "كارتيرون افضل من جروس في امور كثيرة، ابرزها ادارته للمبارايات واستغلال امكانيات كل لاعب.
واردف: جروس مدرب كبير ولكنه كان يعتمد على 14 لاعب فقط، اما كارتيرون يجيد ادارة اللاعبين وتوظيفهم جميعا.
واتم: يحسب لجروس فوزه ببطولة الكونفدرالية بالاعتماد على 14 لاعب فقط.
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